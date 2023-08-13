كرة يد - منتخب الناشئين يحصد المركز الرابع في بطولة العالم بعد الخسارة من كرواتيا

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 20:32

كتب : محمد سمير

منتخب مصر لكرة اليد للناشئين

حصد منتخب مصر للناشئين المركز الرابع من بطولة العالم تحت 19 عاما بعد الخسارة من كرواتيا.

وخسر منتخب مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 30-30 ليتم اللجوء للوقت الإضافي.

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وحسم منتخب كرواتيا الشوطين الإضافيين بنتيجة 39-36 بعد انهيار دفاعات المنتخب المصري في الوقت الإضافي.

وبدأ منتخب كرواتيا المباراة بتفوق على المنتخب المصري في أول 20 دقيقة.

وشهدت الدقائق الأخيرة صحوة مصرية ليتقلص الفارق من خمسة أهداف إلى هدف وحيد وانتهى الشوط الأول بنتيجة 18-17.

بينما الشوط الثاني كان متكافئا بين المنتخبين بهدف هنا وآخر هناك حتى اقتنص منتخب مصر التعادل 30-30 في آخر 40 ثانية من اللقاء.

وتفوق منتخب كرواتيا بشكل ملحوظ في الشوطين الإضافيين وأنهى الشوط الأول بنتيجة 35-32.

وكان منتخب مصر هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة العالم للناشئين والتي أقيمت في 2019.

ويعتبر لقب 2019 هو الميدالية الوحيدة في تاريخ منتخب الناشئين ببطولات العالم تحت 19 عاما.

كرة يد منتخب مصر للناشئين بطولة العالم تحت 19 عاما
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