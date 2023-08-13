خروج غاضب والرقم القياسي سينتظر.. ماذا قدم صلاح أمام تشيلسي

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 20:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح

أنهى محمد صلاح نجم ليفربول مباراته الأولى في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي لعبها الريدز في ضيافة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

وظهر الغضب واضحا على معالم وجه صلاح أثناء خروجه في الدقيقة 77 رفقة لويس دياز، ونزول بن دوك وهارفي إليوت بدلا منهما.

أخبار متعلقة:
سجل بعد دقيقة واحدة.. مرموش يساهم في فوز كاسح لـ فرانكفورت بـ كأس ألمانيا سجل وخسر.. ماذا قدم مصطفى محمد في افتتاح الموسم مع نانت ضد تولوز الحياة بعد كين.. ماديسون يتألق وتوتنام يتعادل في أولى اختبارات مدربه الجديد مرموش: سأقدم 100% عندما أكون في الملعب مع فرانفكورت.. واحترم قرار المدرب

وصنع صلاح هدف ليفربول الذي سجله لويس دياز في الدقيقة 18، بينما تعادل تشيلسي بهدف أكسيل ديساسي في الدقيقة 37.

وبهذه التمريرة الحاسمة وصل صلاح إلى المساهمة التهديفية العاشرة أمام تشيلسي مع ليفربول وبازل السويسري، بواقع 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

كما ساهم صلاح تهديفيا في المباراة السابعة على التوالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بمجموع 3 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

كما سدد صلاح كرة اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 12، وكرة أخرى أوقفها الدفاع في الدقيقة 26، وكرة تصدى لها الحارس روبرت سانشيز في الدقيقة 41.

وسجل صلاح هدفا في الدقيقة 29، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

كان هذا هو الهدف المنشود من النجم المصري للانفراد بالرقم القياسي كهداف الجولة الافتتاحية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح حتى الآن 8 أهداف في الجولة الأولى، وكان يبحث عن التاسع للابتعاد بالصدارة عن فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي، وواين روني أسطورة مانشستر يونايتد، وألان شيرار الهداف التاريخي للدوري الممتاز.

ماذا قدم صلاح أمام تشيلسي؟

دقائق اللعب: 77

الأهداف المتوقعة: 0.28

التمريرات الحاسمة: 1

التمريرات الحاسمة المتوقعة: 0.31

التسديدات على المرمى: 0 من 3

المراوغات: 0

ضرب العارضة والقائمين: 1

لمسات الكرة: 31

التمريرات الصحيحة: 16 من 21 (76%)

العرضيات الصحيحة: 1 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 3

الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 1

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي تشيلسي
نرشح لكم
كلوب: خروج صلاح؟ لا يمكن التفكير في الأرقام القياسية عند إجراء تغيير صناعة صلاح تنهي 8 ساعات سلبية..التعادل يحكم قمة الإثارة بين ليفربول وتشيلسي مرموش: سأقدم 100% عندما أكون في الملعب مع فرانفكورت.. واحترم قرار المدرب سجل بعد دقيقة واحدة.. مرموش يساهم في فوز كاسح لـ فرانكفورت بـ كأس ألمانيا سجل وخسر.. ماذا قدم مصطفى محمد في افتتاح الموسم مع نانت ضد تولوز مصطفى محمد يسجل ونانت يخسر بسيناريو قاتل في افتتاح الدوري الفرنسي أمام تولوز انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1) (2) تولوز.. خسارة رغم هدف مصطفى مرموش على مقاعد بدلاء فرانكفورت في كأس ألمانيا
أخر الأخبار
كلوب: خروج صلاح؟ لا يمكن التفكير في الأرقام القياسية عند إجراء تغيير 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الأهلي يضم كيجو 26 دقيقة | كرة سلة
وادي دجلة يضم دحروج من أسوان 49 دقيقة | الكرة المصرية
صناعة صلاح تنهي 8 ساعات سلبية..التعادل يحكم قمة الإثارة بين ليفربول وتشيلسي 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - منتخب الناشئين يحصد المركز الرابع في بطولة العالم بعد الخسارة من كرواتيا 52 دقيقة | كرة يد
خروج غاضب والرقم القياسي سينتظر.. ماذا قدم صلاح أمام تشيلسي ساعة | المحترفون
مرموش: سأقدم 100% عندما أكون في الملعب مع فرانفكورت.. واحترم قرار المدرب ساعة | المحترفون
الصفقة الرابعة.. الحسيني سمير ينضم إلى القناة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24