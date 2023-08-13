الصفقة الرابعة.. الحسيني سمير ينضم إلى القناة
الأحد، 13 أغسطس 2023 - 19:52
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي القناة التعاقد مع الحسيني سمير لاعب المصري وأسوان السابق.
وانضم سمير الذي يشغل مركز الظهير الأيسر في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.
وسبق له اللعب لصفوف النصر للتعدين والألومنيوم.
واكتفى الحسيني بالمشاركة في 6 دقائق فقط الموسم الماضي بقميص زهرة الجنوب جاءت في الجولة الأولى من الموسم.
وأصبح سمير رابع صفقات الفريق الصيفية بعد ضم غريب ياسر من حرس الحدود وأسامة الليبي ومحمود حكيم من بلدية المحلة.
ويستعد الفريق بقيادة سامر عبد الرحمن للمشاركة في المجموعة الأولى بالقسم الثاني من دوري المحترفين.
واحتل القناة المركز الرابع في مجموعة القاهرة خلف ز ووادي دجلة والسكة الحديد.
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