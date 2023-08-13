"ريد بل ترانزيشن" لأول مرة في مصر رياضات السيارات والدرافتينج
الأحد، 13 أغسطس 2023 - 19:38
كتب : FilGoal
تنظم شركة ريد بل منافسات بطولة "ريد بل ترانزيشن" أول بطولة درافتينج على الـ Simulator.
وتقام المنافسات لأول مرة في مصر لكل محبي رياضات السيارات والدرافتينج.
وتقام المنافسة في مول جولدن سكوير، والحضور مجاني لمحبي رياضات السيارات.
وتتكون البطولة من يومين، اليوم الأول 15 أغسطس الجاري سيكون للتصفيات.
أما النهائيات فستكون يوم 16 أغسطس بمشاركة 16 سائقا متأهلين لتلك المرحلة.
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