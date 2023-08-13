خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه لاستعارة قطة من بيراميدز

أتم نادي زد اتفاقه لضم أحمد عاطف "قطة" من بيراميدز.

وحسبما علم FilGoal.com فأن لاعب منتخب مصر الأولمبي سينضم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويواصل ناد زد تدعيم صفوفه استعدادا للمشاركة في الموسم المقبل.

وقضى "قطة" الموسم الماضي معارا من بيراميدز للمقاولون العرب.

ويشغل اللاعب البالغ 20 عاما مركزي الظهير والجناح الأيمن.

وخاض الموسم الماضي 26 مباراة بقميص ذئاب الجيل صنع هدفين.

وساهم مع منتخب مصر الأولمبي في التأهل لأولمبياد باريس 2024 بعدما حل وصيفا خلف المغرب في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

أعلن نادي زد التعاقد رسميا مع جرجس مجدي لاعب إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويعد جرجس مجدي ثاني لاعب ينتقل من إنبي إلى زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد محمد إسماعيل.

زد حتى الآن أبرم العديد من الصفقات أبرزها شادي حسين وعلي لطفي ومصطفى سعد ومصطفى فوزي ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وحمدي ياسر من الأهلي.