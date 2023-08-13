كرة يد - الكشف عن موعد انطلاق دوري المحترفين.. ونظام جديد للمسابقة

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 19:24

كتب : محمد سمير

الأهلي - الزمالك - كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد موعد انطلاق مسابقة دوري المحترفين لموسم 2023 - 2024.

وينطلق الدوري المصري للمحترفين يوم 1 سبتمبر المقبل بمشاركة 16 ناديا.

وتنطلق أولى المباريات بين الأهلي حامل اللقب ضد الزهور على صالة الأهلي في الرابعة عصرا.

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وتقام المرحلة الأولى من 15 جولة خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 28 نوفمبر المقبل.

وتشارك أندية الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وهيليوبوليس والجزيرة والطيران وسبورتنج والبنك الأهلي والزهور والمعادي والترسانة والعبور والأولمبي وسموحة والشمس وأصحاب الجياد.

وتم تحديد 9 ديسمبر المقبل موعدا مبدئيا لمواجهة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

بينما مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في المرحلة الأولى من دوري المحترفين تقام في الجولة الختامية يوم 28 نوفمبر في تمام الرابعة عصرا على صالة النادي الأهلي.

نظام المسابقة

يقام دوري المحترفين من ثلاثة مراحل، وتنطلق المرحلة الأولى من 16 فريقا ويضاف إليها نقاط اعتبارية من دوري الشباب لمواليد 2004 ودوري الناشئين مواليد 2006.

أما في المرحلة الثانية فيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وتقام المرحلة الثانية بنظام 14 جولة ذهابا وإيابا لتحديد المتأهلين الأربعة للمنافسة على اللقب.

ويتأهل إلى المرحلة الثالثة أصحاب المراكز الأربعة الأولى للمنافسة على لقب الدوري.

ويلعب صاحب المركز الأول أمام المركز الثاني بنظام Best of 3 لتحديد البطل والوصيف.

وتقام جميع مباريات دوري المحترفين بنظام حسم النتيجة (فائز- خاسر) وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين يتم مباشرة تطبيق قاعدة الرميات الترجيحية لتحديد الفائز.

ويحصل الفريق الفائز في الوقت الأصلي للمباراة على 3 نقاط بينما الفائز بالرميات الترجيحية على نقطتين.

أما الخاسر في الوقت الأصلي فلا يحصل على نقاط، بينما الخاسر بالرميات الترجيحية يحصل على نقطة واحدة.

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