كرة سلة - الكشف عن قائمة مصر لمنافسات سلسلة السيدات 3×3

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة قائمة منتخب السيدات 3×3 للمشاركة في بطولتي سلسلة السيدات العالمية Women's series.

ويلعب منتخب السيدات في البطولة الأولى يومي 14 و15 أغسطس الجاري في بولندا.

بينما البطولة الثانية ستقام في إسبانيا يومي 18 و19 من الشهر نفسه.

وضمت قائمة منتخب السيدات كل من ثريا محمد ونادين سلعاوي ورنيم الجداوي وأسرار ماجد.

وتضاف نقاط المشاركة في سلسلة السيدات العالمية لنقاط التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

ويلعب منتخب السيدات في البطولة الأولى المقرر إقامتها في بولندا ضمن مجموعة التأهل والتي تضم كل من ماليزيا وأوكرانيا.

ويفتتح منتخب السيدات مشواره في الثانية والربع من ظهر غدا الإثنين بمواجهة أوكرانيا.

بينما تقام آخر مباريات الدور التمهيدي أمام ماليزيا في الثالثة والخمس دقائق من نفس اليوم.

ويتأهل أول المجموعة إلى منافسات الدور الرئيسي لينضم إلى مجموعة نارية تضم إسبانيا وأمريكا.