مباشر مونديال الناشئين لـ اليد - مصر (36)-(39) كرواتيا.. الفراعنة في المركز الرابع

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 18:25

كتب : محمد سمير

منتخب مصر لكرة اليد للناشئين

يلعب منتخب مصر تحت 19 عاما أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث من منافسات بطولة العالم للناشئين.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

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ق70 نهاية المباراة بنتيجة 39-36 وكرواتيا تحقق البرونزية

ق65 نهاية الشوط الإضافي الأول وتقدم كرواتيا 35-32

الشوط الإضافي الأول

إلى شوطين إضافيين

ق59:20 التعااااااااادل 30-30

ق55 تقدم كرواتيا 30-29

ق50 كرواتيا تتقدم بفارق هدفين قبل 10 دقائق من النهاية

ق45 منتصف الشوط الثاني والتعادل 25-25

ق36:30 تقدم أول لمنتخب مصر والنتيجة 22-21

انطلاق الشوط الثاني

ق30 نهاية الشوط الأول بتقدم كرواتيا 18-17

ق28:20 صحوة مصرية والفارق يتقلص لهدف 17-16 لكرواتيا

ق15 منتصف الشوط والفارق يتسع لكرواتيا 9-5

ق9:08 التقدم لا يزال لكرواتيا 4-1

ق5 تأخر منتخب مصر بنتيجة 0-3

انطلاق المباراة

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