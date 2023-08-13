مباشر مونديال الناشئين لـ اليد - مصر (36)-(39) كرواتيا.. الفراعنة في المركز الرابع
الأحد، 13 أغسطس 2023 - 18:25
كتب : محمد سمير
يلعب منتخب مصر تحت 19 عاما أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث من منافسات بطولة العالم للناشئين.
ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.
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ق70 نهاية المباراة بنتيجة 39-36 وكرواتيا تحقق البرونزية
ق65 نهاية الشوط الإضافي الأول وتقدم كرواتيا 35-32
الشوط الإضافي الأول
إلى شوطين إضافيين
ق59:20 التعااااااااادل 30-30
ق55 تقدم كرواتيا 30-29
ق50 كرواتيا تتقدم بفارق هدفين قبل 10 دقائق من النهاية
ق45 منتصف الشوط الثاني والتعادل 25-25
ق36:30 تقدم أول لمنتخب مصر والنتيجة 22-21
انطلاق الشوط الثاني
ق30 نهاية الشوط الأول بتقدم كرواتيا 18-17
ق28:20 صحوة مصرية والفارق يتقلص لهدف 17-16 لكرواتيا
ق15 منتصف الشوط والفارق يتسع لكرواتيا 9-5
ق9:08 التقدم لا يزال لكرواتيا 4-1
ق5 تأخر منتخب مصر بنتيجة 0-3
انطلاق المباراة