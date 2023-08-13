رومانو: تحديث جديد.. مفاوضات الهلال مع نيمار في مراحلها الأخيرة

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 17:44

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

بات نيمار نجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان قريبا من الدوري السعودي وتحديدا لصفوف الهلال.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

الهلال
باريس سان جيرمان

وكان فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات قد أشار في وقت سابق إلى مفاوضات بين الهلال السعودي ونيمار.

وكشف رومانو منذ قليل أن مفاوضات الهلال مع نيمار وصلت إلى المراحل الختامية.

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وأوضح رومانو أن الصفقة لم تتم بشكل رسمي حتى الآن ولكنها باتت قريبة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

نيمار والهلال

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن الهلال أبدى استعداده لدفع 200 مليون يورو لضم نيمار.

وأوضحت التقارير أن الهلال رصد 200 مليون يورو شاملة شراء عقد اللاعب ورواتبه الشخصية لمدة 3 سنوات.

وينتهي تعاقد نيمار مع سان جيرمان في 2025.

صحيفة آس الإسبانية كشفت في وقت سابق عن السعر الذي يريد باريس سان جيرمان الحصول عليه مقابل بيع نيمار خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفقا لآس فإن باريس سان جيرمان لن يقبل ببيع نيمار مقابل أقل من 150 مليون يورو للموافقة على خروجه.

وقد يقبل باريس سان جيرمان بخروج اللاعب على سبيل الإعارة ولكن مع وضع بند إجبارية الشراء.

كانت صحيفة ليكيب قد كشفت عن رغبة نيمار في الخروج من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتبليغه النادي بذلك القرار.

الصحيفة أشارت إلى أن قرار نيمار يأتي بسبب عدم شعوره بالأمان من قبل النادي بعد مطالبة الجماهير برحيله تحت منزله في الموسم الماضي.

الأخبار نفاها والد اللاعب ووكيله ووصفها بالأخبار الكاذبة وغير المعروف مصدرها أو الغاية منها.

وعاد نيمار للمشاركة مع باريس سان جيرمان خلال فترة الإعداد للموسم المقبل بعد 6 أشهر من الغياب بسبب الإصابة.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة عام 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وخاض نيمار 173 مباراة مع سان جيرمان، سجل فيها 118 هدفًا، وصنع 77.

الدوري الفرنسي نيمار الدوري السعودي باريس سان جيرمان الهلال
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