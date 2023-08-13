وكيله لـ في الجول: بلدية المحلة يتعاقد مع عبد الله محمود

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 17:37

كتب : حسام أحمد

عبد الله محمود

كشف نصر يحيى وكيل أعمال المدافع عبد الله محمود عن إتمام انتقاله إلى بلدية المحلة العائد مؤخرا للدوري المصري الممتاز.

وقال يحيى في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "عبد الله محمود وقع لبلدية المحلة لمدة موسمين".

ولعب المدافع البالغ من العمر 26 عاما في صفوف المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

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وبذلك يحسم البلدية صفقته الدفاعية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024 في الدوري المصري الممتاز.

أعلن نادي بلدية المحلة قائمته الأولى التي أرسلها لاتحاد كرة القدم المصري أمس الثلاثاء.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أمس الثلاثاء كموعد أخير لإرسال الأندية للأسماء التي سيتم قيدها في القائمة الأولى.

وشهدت القائمة تواجد 17 لاعبا مستمرين مع الفريق من الموسم الماضي بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين تم وضعم على قائمة الانتظار.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمود ماهر - محمود الجزار - أحمد حسين.

الدفاع: محمد عبد الرازق - السيد زايد - إبراهيم صلاح - حسام حسن - إسلام رضا.

الوسط: أحمد حسن عبد الحميد - أحمد حسن الجناوي - أحمد مجدي "كهربا" - متولي جمعة - عبد الرحمن اللاهوني - إسلام مرزوق - عبد الرحمن سمانة.

الهجوم: أحمد معروف - أحمد الشامي.

قائمة الانتظار: محمد فتحي - عبد الله سلام - محمد الصغيري.

القائمة الأولى تتكون من أسماء اللاعبين المستمرين مع الفريق من الموسم الماضي، وف يحال عدم قيد أي لاعب فيها يكون بإمكانه الرحيل عن الفريق بشكل مجاني.

وفي القائمة الثانية يرسل النادي أسماء اللاعبين بالكامل بالإضافة إلى الصفقات الجديدة.

ويحق لكل فريق قيد ثلاثة لاعبين على قائمة الانتظار يكونون تحت قوة الفريق ولا يحق لهم المشاركة إلا بعد قيدهم خلال فترات القيد ولكنهم يحصلون على مستحقاتهم بشكل طبيعي.

وعاد بلدية المحلة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل بعدما تأهل رفقة كل من زد والجونة.

بلدية المحلة عبد الله محمود الدوري المصري
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