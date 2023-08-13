كرة طائرة - الكشف عن قائمة منتخب السيدات استعدادا لأمم إفريقيا

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 17:31

كتب : محمد سمير

منتخب مصر سيدات - كرة طائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة قائمة منتخب السيدات استعدادا لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا.

وتنطلق أمم إفريقيا للسيدات يوم الأربعاء 16 من أغسطس الجاري.

وشهدت القائمة غياب فريدة العسقلاني لاعبة فريق الزمالك لظروف أسرية بسبب الحمل.

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بينما غابت كل من شروق فؤاد لاعبة الأهلي وهنا سند لاعبة الزمالك عن قائمة المنتخب.

وجاءت قائمة منتخب سيدات مصر كالآتي:

دعاء محمد - دانا شوقي - مايا ممدوح - دعاء غباشي - داليا مرشدي - مريم متولي - آية خالد - مي غزال - ندى وليد - أيسل نديم - ندى معوض - سارة أمين - سابين عابد - زينة العلمي.

ويقود منتخب سيدات مصر للكرة الطائرة، عماد نوار المدير الفني بينما يترأس البعثة وائل قنديل.

وتستضيف الكاميرون النسخة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا للسيدات والتي تضاف نقاطها إلى الصعود لأولمبياد باريس 2024.

وتنفرد كينيا بصدارة قائمة الدول الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق ستة ألقاب عن كل من مصر والكاميرون وتونس.

وكانت آخر ألقاب مصر في البطولة عام 2003 ومنذ تلك النسخة لم يصل منتخب سيدات مصر إلى النهائي.

وكانت أفضل مراكز منتخب مصر منذ نسخة 2003 هي الحصول على المركز الثالث في 2017.

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