الأجنبي الثالث.. الاتحاد السكندري يضم الحبيب حسن

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم الحبيب حسن لاعب منتخب النيجر الأولمبي لمدة 4 مواسم.

ويجيد اللاعب الذي اللعب في مركز قلب الدفاع، وهو من مواليد 2003.

وشارك الحبيب في تصفيات كأس إفريقيا عام 2023 مع منتخب تحت 20 سنة، كما تواجد مع المنتخب الأولمبى تحت 23 سنة في كأس إفريقيا بالمغرب عام 2023، كذلك كان ضمن منتخب النيجر المحلي في كأس إفريقيا للمحليين عام 2023 بالجزائر.

تعاقد زعيم الثغر مع سيف تقا مدافع سيراميكا كليوباترا، وهاني الطامي لاعب وسط المنصورة، وعمرو صالح ظهير وادي دجلة، وأحمد غنيم مدافع سبورتنج، وعمر صلاح حارس سموحة.

وبات الأجنبي الثالث الذي يضمه الاتحاد الصيف الجاري بعد لاعب الوسط الكاميروني فرانك ألان والتونسي سيف تقا.

ويبدأ الاتحاد السكندري موسما جديدا بقيادة طارق العشري الذي تولى المهمة خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

وأنهى زعيم الثغر الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.