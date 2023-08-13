مصدر مقرب من سوزا لـ في الجول: هذا ما سيحدث إذا لم ينتقل اللاعب إلى الأهلي

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 16:53

كتب : حسام أحمد

المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا

كشف مصدر مقرب من المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا ما سيفعله اللاعب في الفترة المقبلة بشأن مستقبله سواء بالاستمرار مع ناديه تشونبوك الكوري أو الانتقال إلى الأهلي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "في هذه اللحظة اللاعب ملتزم بالوفاء مع نادي تشونبوك الكوري بعقده الذي ينتهي في ديسمبر 2023".

وبسؤاله عن إمكانية تجديد تعاقده في حالة عدم الانضمام إلى الأهلي رد قائلا: "لا يوجد أي حديث عن تجديد تعاقد سوزا مع ناديه في حالة عدم رحيله إلى الأهلي".

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وتشير التقارير إلى توقف المفاوضات بين الأهلي والنادي الكوري بشأن انتقال سوزا إلى بطل الدوري المصري.

وفي وقت سابق كان الأهلي قريبا من ضم سوزا بعدما اتفق مع نادي تشونبوك الكوري على جميع التفاصيل المالية ومع اللاعب على البنود الشخصية في التعاقد.

وكان انتقال سوزا من ناديه الكوري إلى الأهلي سيكلف خزينة النادي الأحمر 500 ألف دولار.

المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 29 عاما لعب مع فريق الكوري هذا الموسم 22 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.

وفي الموسم الماضي لعب 43 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

من جانبه كشف FilGoal.com في وقت سابق أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أبلغ إدارة نادي بالاستمرار في المفاوضات مع سوزا لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأن تستمر المفاوضات حتى يعود الفريق من فترة الإجازة ويبدأ الإعداد للموسم الجديد في 24 أغسطس الجاري.

وفي حالة عدم التوصل لاتفاق مع النادي الكوري لضم سوزا، سيبدأ الأهلي في التفاوض مع مهاجمين آخرين بناء على رؤية كولر.

جوستافو سوزا الأهلي
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