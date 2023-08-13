خبر في الجول - محمد بانجورا لاعب منتخب فرنسا للشباب يوقع لـ فاركو

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 16:20

كتب : عمرو نبيل

محمد بانجورا

نجح نادي فاركو في تدعيم صفوفه بالمهاجم الشاب محمد بانجورا استعدادا للموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن نادي فاركو حصل على توقيع المهاجم الشاب لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، قادما من فريق الشباب لنادي تروا الفرنسي.

محمد بانجورا مهاجم يبلغ من العمر 19 عاما ويحمل الجنسية الغينية والفرنسية.

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ولعب عدة مباريات مع منتخب فرنسا تحت 19 سنة.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله إلى فاركو بعد الاتفاق مع النادي على التفاصيل الشخصية للتعاقد.

ومن المنتظر أن يتم قيد اللاعب في قائمة فاركو تحت السن.

وكان فاركو أبرم العديد من الصفقات استعدادا للموسم الجديد وهي محمد أيمن لاعب إنبي ومنتخب مصر للشباب، ويوسف رزين وسيف الشرقاوي، وموسيس توراي لاعب منتخب سيراليون، وكذلك صلاح باشا مهاجم منتخب مصر للشباب.

واختتم فاركو منافسات الموسم الماضي من الدوري في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

فاركو محمد بانجورا
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