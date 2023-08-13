مرموش على مقاعد بدلاء فرانكفورت في كأس ألمانيا

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 15:42

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء آينتراخت فرانكفورت أمام في إف بي لايبزيج في كأس ألمانيا.

ويحل فرانكفورت ضيفا على لوكومتيف لايبزيج، الذي يلعب في دوري الدرجة الخامسة، ضمن دور الـ64 من كأس ألمانيا.

وقرر دينو توبمولر مدرب فرانكفورت الاحتفاظ بالدولي المصري على مقاعد البدلاء.

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مرموش انتقل إلى فرانكفورت هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فولفسبورج.

وشارك مرموش الموسم الماضي مع فولفسبورج في 36 مباراة سجل فيهم 6 أهداف وصنع هدفا.

وكان فرانكفورت قد احتل المركز السابع في الدوري الألماني الموسم الماضي.

علما بأن الفريق توج ببطولة الدوري الأوروبي في موسم 2021-2022.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت فرانكفورت
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