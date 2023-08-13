زد يضم جرجس مجدي من إنبي

أعلن نادي زد التعاقد رسميا مع جرجس مجدي لاعب إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويعد جرجس مجدي ثاني لاعب ينتقل من إنبي إلى زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد محمد إسماعيل.

زد حتى الآن أبرم العديد من الصفقات أبرزها شادي حسين وعلي لطفي ومصطفى سعد ومصطفى فوزي ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وحمدي ياسر من الأهلي.

بالإضافة إلى التنزاني محسن ماليما والجامبي محمد سوانيه، كما يقترب النادي من الإعلان عن ضم الموريتاني معط ماجاسا.

جرجس مجدي صاحب الـ27 عاما شارك مع إنبي خلال الموسم الحالي في 37 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

وسبق لزد أن شارك في الدوري المصري الممتاز من قبل ولكن تحت مسمى نادي مصر.