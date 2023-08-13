في افتتاح الموسم.. مصطفى محمد أساسي أمام تولوز
الأحد، 13 أغسطس 2023 - 15:22
كتب : FilGoal
يشارك مصطفى محمد مهاجم نانت بشكل أساسي أمام تولوز في الدوري الفرنسي.
ويحل تولوز ضيفا على نانت في الجولة الافتتاحية للدوري.
ويقود المهاجم المصري هجوم نانت في المباراة الأولى بالموسم الجديد.
وجاء تشكيل نانت على النحو التالي:
وتنطلق المباراة في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.
وكان نانت قد نجا من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في المباراة الأخيرة بالدوري الموسم الماضي.
يذكر أن مصطفى محمد سجل أول أهدافه بقميص نانت في شباك تولوز الموسم الماضي.
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