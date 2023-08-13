ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 15:12

كتب : FilGoal

إصابة ميليتاو

أعلن نادي ريال مدريد تعرض مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

إيدير ميليتاو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتعرض ميليتاو للإصابة خلال مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في افتتاح الدوري الإسباني التي انتهت بفوز الملكي بهدفين دون رد.

وأجرى اللاعب الفحوصات الطبية صباح اليوم الأحد، ليتأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الركبة للقدم اليسرى.

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وتعد الإصابة بالرباط الصليبي هي الثانية لريال مدريد في غضون أيام قليلة بعد حارس المرمى تيبو كورتوا.

ميليتاو البالغ من العمر 25 عاما كان انضم لصفوف ريال مدريد في 2019 قادما من بورتو البرتغالي.

ومع ريال مدريد لعب ميليتاو 143 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ريال مدريد إيدير ميليتاو
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