ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي ريال مدريد تعرض مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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وتعرض ميليتاو للإصابة خلال مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في افتتاح الدوري الإسباني التي انتهت بفوز الملكي بهدفين دون رد.

وأجرى اللاعب الفحوصات الطبية صباح اليوم الأحد، ليتأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الركبة للقدم اليسرى.

وتعد الإصابة بالرباط الصليبي هي الثانية لريال مدريد في غضون أيام قليلة بعد حارس المرمى تيبو كورتوا.

ميليتاو البالغ من العمر 25 عاما كان انضم لصفوف ريال مدريد في 2019 قادما من بورتو البرتغالي.

ومع ريال مدريد لعب ميليتاو 143 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.