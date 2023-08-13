السعودية تنتظر.. مانشيني يرحل عن تدريب إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تقدم روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا باستقالته من منصبه.

يأتي رحيل مانشيني عن منتخب إيطاليا قبل 10 شهور من انطلاق بطولة يورو 2024 في ألمانيا.

وكشف الاتحاد الإيطالي أن الإعلان عن المدير الفني الجديد لمنتخب إيطاليا سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي رحيل مانشيني وسط التقارير التي تؤكد أنه اتفق مع الاتحاد السعودي على تدريب منتخب السعودية خلفا للفرنسي هيرفي رينار.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من مانشيني فإنه تم إجراء محادثة بالفيديو بين مسؤولي الاتحاد والمدرب الإيطالي الذي لم يمانع من حيث المبدأ تدريب المنتخب السعودي.

وطلب المدرب الإيطالي الحصول على راتب سنوي قدره 30 مليون يورو مع توقيع عقد مدته ثلاث سنوات.

مانشيني البالغ من العمر 58 عاما تولى تدريب منتخب إيطاليا في 2018.

وقاد منتخب إيطاليا للفوز بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وفشل أيضا في التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.