مصر تنظم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للساق الواحدة في أبريل 2024

تنظم مصر خلال الفترة من 16 إلى 26 أبريل المقبل 2024 بمشاركة 20 دولة حسبما أعلن الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ليتم الإعلان رسميا عن استضافة مصر للبطولة للمرة الاولي.

كما أعلن مصطفي عثمان نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين محمد عادل حسني رئيس اللجنة الفنية باللجنة البارالمبية ورئيس لجنة كرة القدم بالاتحاد العربي لرياضات أصحاب الهمم وسارة سمير عضو لجنة كرة القدم باللجنة البارالمبية أعضاء بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

جاء ذلك خلال الموتمر الصحفي للإعلان عن تعيين المدير الفني التركي الجديد للمنتخب إيفران ياونيك والذي تولي الإدارة الفنية للمنتخب استعدادا لبطولة كأس الامم الإفريقية التي تنظمها مصر أبريل المقبل.

وأكد المدير الفني التركي للمنتخب على سعادته بتولي الفريق مشيدا بالدعم المالي والفني للمنتخب ووعد بتحقيق طموحات اللاعبين وكل الأجهزة الرياضية الداعمة لنشاط كرة القدم للساق الواحدة مشيرا إلى آهمية زيادة الفرق بالأندية المصرية .

من جانبها قالت سارة سمير عضو اللجنة البارالمبية ومسؤول لجنة التطوير بالكاف إننا بدأنا الطريق بمنظومة إدارية وفنية لتحقيق تطلعات الشباب ونشر اللعبة في مختلف المناطق لتقديم منظومة ناجحة على كافة المستويات ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وأكد محمد عادل حسني رئيس اللجنة الفنية لنشاط كرة القدم للساق الواحدة باللجنة البارالمبية على تقديم كافة سيل الدعم لنجاح منظومة كرة القدم للساق الواحدة في مصر وتشجيع الشباب وأصحاب الهمم على المشاركة واكتشاف المواهب قائلا إن القادم أفضل للعبة.

ووجه محمد عادل الشكر لمنظومة الرياضة في مصر وللدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية وكل الداعمين للرياضة في مصر.