تقارير: نسب بقاء مبابي مع سان جيرمان تتزايد

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 13:56

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

أوضحت تقارير فرنسية أن نسب بقاء كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان هذا الصيف أصبحت أكبر، بعد عودته لتدريبات الفريق صباح الأحد.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وعاد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى تدريبات فريقه بعد فترة من الانقطاع بسبب خلاف في وجهات النظر حول استمراره أو رحيله.

وذكرت شبكة راديو مونت كارلو يوم الأحد أن هناك تفاؤل بشأن تمديد العقد بين الطرفين، والذي سيستمر حتى صيف 2025 في حالة موافقة مبابي على التوقيع.

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ووفقا لشبكة فوت ميركانو فإن مبابي أصبح منفتحا بشأن تمديد عقده على الرغم من معارضته العلنية للفكرة طوال الصيف.

وأشار التقرير إلى أن رحيل نيمار المحتمل كان عاملا هاما في تغيير موقف مبابي، بالإضافة إلى انضمام مواطنه عثمان ديمبيلي قادما من برشلونة، فقد جلس مبابي بجوار ديمبيلي في المقصورة الرئيسية بمباراة باريس سان جيرمان ولوريان يوم السبت.

فيما ذكرت جريدة ليكيب أن ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان موجود في مركز تدريبات النادي حاليا وسيتحدث مع الفريق ككل قبل إجراء مزيد من المحادثات مع مبابي.

وأفاد باريس سان جيرمان في بيان صباح الأحد: "بعد مناقشات بناءة وإيجابية للغاية بين إدارة النادي وكيليان مبابي قبل مباراة لوريان، قررنا عودة اللاعب إلى تدريبات الفريق هذا الصباح".

ويغيب مبابي عن تدريبات الفريق منذ بداية رحلة الفريق إلى اليابان في الجولة الاستعدادية للموسم الجديد الشهر الماضي.

وحضر مبابي مباراة لوريان في الجولة الافتتاحية للدوري الفرنسي يوم السبت من المقصورة الرئيسية رفقة عائلته.

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ومنع باريس سان جيرمان لاعبه كيليان مبابي من التواجد في جلسة التصوير للموسم الجديد والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي.

وحسبما ذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها فإن الجلسة الرسمية التي تقام من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لم تشهد تواجد مبابي.

يأتي ذلك في ظل الأزمة المثارة حاليا حول مستقبل مبابي في ظل رغبته في الرحيل مجانا الصيف المقبل فيما يرغب سان جيرمان في تجديد تعاقده او بيعه حاليا.

وأوضح التقرير أن الجلسة لم تشهد كذلك تواجد كل من ماركو فيراتي ونيمار حيث يرغب سان جيرمان في رحيل الثنائي.

لكن أشار التقرير إلى أن تلك الخطوة لا تعني رحيل الثلاثي في ظل إمكانية إقامة جلسة تصوير ثانية بعد نهاية سوق الانتقالات.

واستهل باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي المسابقة في الموسم الجديد بتعادل سلبي مع لوريان على ملعبه ووسط جمهوره.

وخاض باريس سان جيرمان أول مباراة رسمية له رفقة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي الذي تولى المهمة مع بداية الموسم.

شهدت المباراة غياب نيمار نجم سان جيرمان بسبب إصابته بفيروس.

بينما استمر غياب النجم الأول للفريق الباريسي كيليان مبابي بسبب خلافه مع إدارة النادي.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان
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