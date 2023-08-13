محمود عبد العاطي: الأهلي لا يريد أن يخسر بطولة أمام بيراميدز.. ولا فائدة من المنافسة

يرى محمود عبد العاطي لاعب وسط بيراميدز أن فريقه منافس قوي على مختلف البطولات مع الأهلي خلال الفترة السابقة.

وقال عبد العاطي عبر قناة صدى البلد: "نشعر أن في النادي الأهلي لا يريد أن يحصل منهم بيراميدز على بطولة لأن الأمور ستكون صعبة وقتها، والجمهور يرى أن بيراميدز تأسس لمنافسة الأهلي وهذا أمر غير صحيح".

وأضاف "ملاك بيراميدز من الإمارات اشتروا النادي ووضعوا إدارة محترمة، وإذا كان الأهلي سيحصل على كل البطولات والناس تقول إن بيراميدز لن يحصل على بطولة إذا لا فائدة أن ننافس".

وواصل "لاعبو الأهلي يلعبون من أجل عدم الخسارة بالتحديد أمام بيراميدز وشاهدنا ذلك في آخر مباراة في الدوري التي فزنا فيها 3-صفر".

وأكمل "خلال مباراة السوبر في الإمارات ضد الأهلي محمد الشيبي تعرض للطرد ولم يشعر أنه حصل على حقه".

وأردف "في مباراة الأهلي الأخيرة طاهر كان يريد تمرير الكرة من بين قدمي الشيبي لكنه قطعها منه وأشار له بإنه لن يستطيع فعل ذلك، الأمر أثار غضب دكة بدلاء الأهلي وحسين الشحات ولكن محمود فتح الله تحدث مع الشيبي وطالبه بالهدوء".

وحكى "حسين الشحات كان زميلي في المقاصة وما فعله مع الشيبي ليس أسلوبه وعقب المباراة صافحته ولكني إذا شاهدت الواقعة وقتها فلن أسكت، ولكن الشحات لاعب محترم واعتذر في النهاية".

وأتم تصريحاته "محمد الشيبي هذه هي طبيعته ودائما ما يفعل معنا مثل هذه الأمور في التدريبات ولكن هذه طبيعة لاعبي شمال إفريقيا".