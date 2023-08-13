تقرير: الوحدة السعودي يتفق مع إيجالو

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 12:43

كتب : FilGoal

أوديون إيجالو لاعب الهلال

ذكرت تقارير سعودية أن المهاجم النيجيري أوديون إيجالو أصبح على بعد خطوات من الانضمام لنادي الوحدة السعودي هذا الصيف.

وكان الهلال قد أعلن رحيل إيجالو بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي، فيما أصبح استمرار طارق حامد مع النمور مشكوكا فيه بعد انضمام البرازيلي فابينيو.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي الوحدة اتفقت مع النيجيري أوديون إيجالو على ضمه.

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وأفاد التقرير أنه من المنتظر أن يتم التوقيع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعاقدت إدارة الهلال مع إيجالو نهاية يناير 2022 خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من نادي الشباب بعد شراء عقده.

ونال إيجالو لقب هداف الدوري بتسجيله 21 هدفا أسهم بها في تتويج الهلال بلقب الدوري النسخة قبل الماضية، والموسم الماضي احتل المركز الثالث بين الهدافين برصيد 19 هدفا.

وخلال مسيرته مع الهلال لمدة موسم ونصف، توج المهاجم النيجيري ببطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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