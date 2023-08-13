اتحاد اليد: الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولة العربية لحين حل 4 أزمات

كشف عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد المصري مستجدات أزمة الزمالك التي تهدد مشاركة الفريق الأبيض في البطولة العربية للأندية المؤهلة إلى دوري السوبر.

وقال صلاح عبر قناة صدى البلد: "كل الأندية المشاركة في دوري المحترفين لكرة اليد سددت المستحقات المالية المتأخرة لصالح اتحاد اليد ماعدا الأهلي والزمالك.. والأهلي ينتظر الزمالك أن يسدد أولا".

وأضاف "الزمالك لديه أزمة كبيرة بسبب لاعب أجنبي تقدم بشكوى في الاتحاد الدولي وسفارة الأرجنتين والاتحاد المصري ضده، وكذلك مدرب أجنبي أيضا تقدم بشكوى في الاتحاد الدولي وسفارته والاتحاد المصري، بالإضافة إلى بعض لاعبي الفريق تقدموا بشكوى جماعية بسبب عدم حصولهم على أكثر من 35% لقيمة عقودهم ويطالبون بفسخ تعاقدهم مع الزمالك".

وواصل "الزمالك مدان بـ90 ألف يورو لمدربه الأجنبي السابق والمبلغ ذاته للاعبه المحترف السابق وهذا ما يساوي 8.5 مليون جنيه".

وأكمل "الزمالك مدان إلى اتحاد كرة اليد بمبلغ 7.5 مليون جنيه، وإلى اللاعبين المصريين بما يقرب من 6 ملايين جنيه، أي أن كل مديونيات الزمالك تصل إلى 21 مليون جنيه".

وشرح "أزمة الزمالك مع المدرب الأجنبي والمحترف السابقان في الفريق ليس لاتحاد كرة اليد علاقة بها، الاتحاد الدولي خاطبنا من أجل مخاطبة الزمالك لدفع مستحقات المدرب واللاعب ولكن الزمالك لم يرد علينا وبالتالي الرد سيأتي من الاتحاد الدولي بإيقاف الزمالك دوليا وقاريا لحين السداد وبالتالي الزمالك لن يستطيع المشاركة في البطولة العربية التي تقام بتنظيم الاتحاد الدولي، وهذا ما يوجد في لوائح وقوانين الاتحاد الدولي الرسمية".

واستكمل "حتى يستطيع الزمالك المشاركة في البطولة العربية المؤهلة لدوري السوبر يجب أن يفعل 4 أشياء أولها إحضار خطاب موقع من قبل كل اللاعبين المصريين يفيد بتنازلهم أو حصولهم على مستحقاتهم المالية وسحبهم الشكوى المقدمة ضد النادي".

وأوضح "إحضار صور التحويل البنكي للمدرب الأجنبي واللاعب الأجنبي الذي يفيد بحصولهما على مستحقاتهما المتأخرة لدى الزمالك من أجل إرسالها إلى الاتحاد الدولي الذي بدوره سيخاطب اللاعب والمدرب وعند التأكد من السداد سيعود ويخاطبنا من أجل السماح للزمالك بالمشاركة".

وفسر "بشأن المستحقات الخاصة باتحاد كرة اليد فنحن نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ولن نستطيع جدولة أو تقسيط المديونيات الخاصة بالزمالك، هناك 14 نادي سددوا كل مستحقات الموسم الماضي دون تقسيط أو جدولة، وما زاد من قيمة مديونيات الزمالك هو عدم سداد قسط شهر ديسمبر وكذلك مارس الماضي ولذلك الزمالك مدان بـ7.5 مليون جنيه للاتحاد".

وشدد "إذا لم ينفذ الزمالك هذه الأشياء لن يستطيع المشاركة في البطولة العربية التي تنطلق بعد 3 أيام".

وأتم تصريحاته "إذا لم يسدد أي ناد مستحقاته المتأخرة للاتحاد سيحصل على 10 بطاقات لـ10 لاعبين فقط من المتواجدين في الفريق ليلعب بهم الموسم".