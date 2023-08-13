مبابي يعود إلى سان جيرمان ويباشر عمله

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 12:12

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان ضد نانت

عاد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى تدريبات فريقه بعد فترة من الانقطاع بسبب خلاف في وجهات النظر حول استمراره أو رحيله.

وأفاد باريس سان جيرمان في بيان صباح الأحد: "بعد مناقشات بناءة وإيجابية للغاية بين إدارة النادي وكيليان مبابي قبل مباراة لوريان، قررنا عودة اللاعب إلى تدريبات الفريق هذا الصباح".

ويغيب مبابي عن تدريبات الفريق منذ بداية رحلة الفريق إلى اليابان في الجولة الاستعدادية للموسم الجديد الشهر الماضي.

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وحضر مبابي مباراة لوريان في الجولة الافتتاحية للدوري الفرنسي يوم السبت من المقصورة الرئيسية رفقة عائلته.

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ومنع باريس سان جيرمان لاعبه كيليان مبابي من التواجد في جلسة التصوير للموسم الجديد والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي.

وحسبما ذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها فإن الجلسة الرسمية التي تقام من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لم تشهد تواجد مبابي.

يأتي ذلك في ظل الأزمة المثارة حاليا حول مستقبل مبابي في ظل رغبته في الرحيل مجانا الصيف المقبل فيما يرغب سان جيرمان في تجديد تعاقده او بيعه حاليا.

وأوضح التقرير أن الجلسة لم تشهد كذلك تواجد كل من ماركو فيراتي ونيمار حيث يرغب سان جيرمان في رحيل الثنائي.

لكن أشار التقرير إلى أن تلك الخطوة لا تعني رحيل الثلاثي في ظل إمكانية إقامة جلسة تصوير ثانية بعد نهاية سوق الانتقالات.

واستهل باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي المسابقة في الموسم الجديد بتعادل سلبي مع لوريان على ملعبه ووسط جمهوره.

وخاض باريس سان جيرمان أول مباراة رسمية له رفقة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي الذي تولى المهمة مع بداية الموسم.

شهدت المباراة غياب نيمار نجم سان جيرمان بسبب إصابته بفيروس.

بينما استمر غياب النجم الأول للفريق الباريسي كيليان مبابي بسبب خلافه مع إدارة النادي.

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