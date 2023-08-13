بيلد: بايرن رفض عرض يونايتد لضم بافار

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 11:56

كتب : FilGoal

بنجامين بافارد

فتح مانشستر يونايتد باب المفاوضات مع بايرن ميونيخ من أجل ضم الفرنسي بنجامين بافار، حسب جريدة بيلد.

وذكر تقرير بيلد صباح الأحد أن بايرن ميونيخ رفض العرض الأول من مانشستر يونايتد لضم بافار.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الطرفين ستستمر، ولن تتوقف عند العرض الأول.

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ومن المرجح أن يرفع يونايتد عرضه لضم المدافع الفرنسي خلال الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

فيما أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بافار اتفق مبدئيا مع يونايتد ويريد الانضمام إليه.

ويمتد تعاقد بافار مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2024.

وأوضحت التقارير أن بافار يحظى باهتمام ليفربول وبرشلونة ومانشستر سيتي.

في المقابل يسعى بايرن ميونيخ لتجديد عقد بافار والاحتفاظ بخدمات اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا.

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بافار خاض مع بايرن ميونخ 47 مباراة خلال الموسم المنصرم وسجل 7 أهداف بجميع المسابقات.

ومنذ انتقاله إلى بايرن في صيف 2018 شارك في 162 مباراة سجل 12 وصنع 12.

ويستطيع الفرنسي البالغ 26 عاما من اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.

بنجامين بافار بايرن ميونيخ مانشستر يونايتد
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