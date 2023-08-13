رونالدو يغيب عن مواجهة جيرارد وهندرسون

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 11:44

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - لويس كاسترو - النصر

أصبح من المرجح أن يغيب كريستيانو رونالدو قائد النصر عن مواجهة الاتفاق في الجولة الافتتاحية للدوري السعودي بسبب الإصابة.

ويحل النصر ضيفا على الاتفاق الذي يدربه ستيفن جيرارد ويقوده جوردن هندرسون يوم الاثنين بعد 48 ساعة فقط من التتويج بالبطولة العربية للأندية.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نتيجة الفحص المبدئي لكريستيانو أكدت إصابته كدمة وغيابه عن مواجهة الاتفاق في الجولة الأولى من الدوري السعودي يوم الاثنين.

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وخرج رونالدو من لقاء النصر والهلال في نهائي البطولة العربية في الدقائق الأخيرة للأشواط الإضافية بسبب الإصابة.

وسجل رونالدو ثنائية قادت النصر للتتويج بلقب البطولة العربية لأول مرة في التاريخ.

ولأول مرة يحقق النصر المُلقب بـ"العالمي" لقب البطولة العربية في تاريخه، فيما تكبد الهلال المُلقب بـ"الزعيم" هزيمته الثالثة في نهائيات البطولة العربية.

وحقق النصر أول لقب له منذ 2021 عندما حقق لقب السوبر السعودي على حساب الهلال بنتيجة 3-0 آنذاك.

وحقق كريستيانو رونالدو هداف البطولة العربية برصيد 6 أهداف لقبه الأول في السعودية مع النصر، والـ 32 له في مسيرته مع الأندية والمنتخبات.

ولأول مرة يحقق النصر فوزا على الهلال في مباريات المسابقات العربية بعدما فاز الهلال سابقا في مباراتين وتعادل في أخرى.

ويظل الترجي التونسي والرشيد العراقي الأكثر تتويجا بالألقاب العربية على مستوى الأندية برصيد 3 ألقاب لكل فريق.

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