كرة طائرة - حسام شكري مدربا لفريق سيدات الزمالك
الأحد، 13 أغسطس 2023 - 11:11
كتب : إبراهيم رمضان
تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع المدير الفني حسام شكري لقيادة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالقلعة البيضاء في الموسم القادم.
شهدت جلسه التوقيع مع حسام شكري كل من أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات وعلاء فهمي رئيس قطاع الكرة الطائرة.
بذلك يتشكل الجهاز الفني الجديد للفريق من:
حسام شكري مدير فني ومحمد أنور مدرب عام، أشرف عبدالعال مدرب، هبة حسنين مدير إداري، سمية ناجح علاج طبيعي.
أحمد عبد العزيز مخطط أحمال، وعلاء فهمي رئيس قطاع الكرة الطائرة.
يذكر أن فريق الزمالك للكرة الطائرة للسيدات فاز الموسم الماضي ببطولتي إفريقيا وكأس مصر.
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