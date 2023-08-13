دييجو كوستا ينضم لصفوف بوتافوجو البرازيلي

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 11:08

كتب : FilGoal

دييجو كوستا

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي التعاقد رسميا مع دييجو كوستا مهاجم تشيلسي وأتليتكو مدريد ومنتخب إسبانيا السابق.

ووقع المهاجم البالغ من العمر 34 عاما على عقود انضمامه لصفوف بوتافوجو حتى نهاية العام الجاري 2023.

دييجو كوستا ذو الأصول البرازيلية بدأ مسيرته الكروية مع سبورتنج براجا البرتغالي في 2006.

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وتنقل منه بين العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على رأسها أتليتكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

قبل أن يعود من جديد إلى البرازيل عبر نادي أتليتكو مينيرو.

وكانت التجربة الأخيرة له في الملاعب الأوروبية الموسم الماضي رفقة فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.

ومع منتخب إسبانيا لعب دييجو كوستا 24 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وشارك في كأس العالم مرتين في 2014 و2018.

دييجو كوستا بوتافوجو
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