رومانو: الصفقة تقترب.. تقدم المفاوضات بين الهلال وسان جيرمان لضم نيمار

اقتربت صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الهلال السعودي من الإتمام.

فابريزيو رومانو الصحفي لدى شبكة أخبار سكاي سبورتس والمتخصص في سوق الانتقالات أكدت أن المفاوضات بين الهلال وباريس أصبحت في مرحلة متقدمة للغاية بشأن انتقال نيمار المحتمل إلى الفريق الأزرق.

وأن اليوم سيكون حاسما في مستقبل اللاعب البرازيلي مع سان جيرمان.

وكشف رومانو أيضا أن الهلال تقدم بعرض رسمي ضخم إلى سان جيرمان لضم نيمار.

وأن نيمار يرحب بالعرض الذي قدمه له الهلال السودي ويرحب بفكرة اللعب للفريق الأزرق.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن الهلال أبدى استعداده لدفع 200 مليون يورو لضم نيمار.

وأوضحت التقارير أن الهلال رصد 200 مليون يورو شاملة شراء عقد اللاعب ورواتبه الشخصية لمدة 3 سنوات.

وينتهي تعاقد نيمار مع سان جيرمان في 2025.

صحيفة آس الإسبانية كشفت في وقت سابق عن السعر الذي يريد باريس سان جيرمان الحصول عليه مقابل بيع نيمار خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفقا لآس فإن باريس سان جيرمان لن يقبل ببيع نيمار مقابل أقل من 150 مليون يورو للموافقة على خروجه.

وقد يقبل باريس سان جيرمان بخروج اللاعب على سبيل الإعارة ولكن مع وضع بند إجبارية الشراء.

كانت صحيفة ليكيب قد كشفت عن رغبة نيمار في الخروج من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتبليغه النادي بذلك القرار.

الصحيفة أشارت إلى أن قرار نيمار يأتي بسبب عدم شعوره بالأمان من قبل النادي بعد مطالبة الجماهير برحيله تحت منزله في الموسم الماضي.

الأخبار نفاها والد اللاعب ووكيله ووصفها بالأخبار الكاذبة وغير المعروف مصدرها أو الغاية منها.

وعاد نيمار للمشاركة مع باريس سان جيرمان خلال فترة الإعداد للموسم المقبل بعد 6 أشهر من الغياب بسبب الإصابة.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة عام 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وخاض نيمار 173 مباراة مع سان جيرمان، سجل فيها 118 هدفًا، وصنع 77.