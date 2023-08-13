أنشيلوتي: حالة ميليتاو لا تبدو جيدة.. ولا يمكن القول إن مودريتش وكروس أصبحا من البدلاء

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن إصابة مدافع الفريق إيدر ميليتاو في مباراة الفريق أمام أتلتيك بلباو.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "تعرضت ركبته للالتواء ولا تبدو الإصابة جيدة. سنقيمها في الساعات المقبلة، وأتمنى ألا يكون هناك شيء خطير".

وتابع "نشعر بالقلق ولا يمكننا استبعاد أي شيء".

وعن تألق جود بيلينجهام قال: "إنه لاعب من المستوى الأعلى. لديه شخصية كبيرة وتأقلم سريعا على النظام. الفريق يشعر بالراحة في طريقة اللعب الحالية".

وأضاف "فالفيردي وكامافينجا أيضا يعملان بشكل جيد وبالتالي نعاني بشكل أقل في الدفاع".

وعن خوسيلو ورودريجو قال أنشيلوتي: "رودريجو لاعب مهم، ولديه خصائص مختلفة عن خوسيلو. يمكنني أن أطلب من رودريجو اللعب على الطرف، بينما لا يمكنني فعل ذلك مع خوسيلو".

أما عن تواجد لوكا مودريتش وتوني كروس على مقاعد البدلاء قال: "لدينا الكثير من اللاعبين الرائعين في الوسط. لا يمكنني القول أنهما سيصبحان بديلين، لأنهما سيلعبان مباريات هامة أيضا كما فعلا في الموسم الماضي".

وعن مستوى أندري لونين الحارس البديل بعد إصابة تيبو كورتوا قال: "لونين قدم مباراة جيدة وكان هادئا وفي قمة تركيزه. لم يتعرض للكثير من الفرص كي يظهر جودته".

أما عن أنباء التعاقد مع كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي قال المدرب: "لا أتحدث عن لاعبين ليسوا في ريال مدريد".