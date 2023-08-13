رونالدو بعد حصد لقب البطولة العريبة: فخور للغاية وشكرا لكل من شارك في هذا الإنجاز

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 01:12

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - لويس كاسترو - النصر

أبدى كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي فخره بالحصول على اللقب الأول، بعد حصد لقب البطولة العربية.

وسجل رونالدو ثنائية قادت النصر للتتويج بلقب البطولة العربية لأول مرة في التاريخ.

وقال رونالدو عبر "تويتر": "فخور للغاية بمساعدة فريقي على الفوز بهذه الكأس المهمة للمرة الأولى!".

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وأضاف "شكرا لكل من شارك في هذا الإنجاز العظيم، ولأفراد عائلتي وأصدقائي".

وأتم "دعم رائع من جماهيرنا! هذا الكأس ملك لكم أيضا".

سجل ثنائية النصر: كريستيانو رونالدو، فيما سجل ميشايل ديلجادو هدف الهلال الوحيد.

ولأول مرة يحقق النصر المُلقب بـ"العالمي" لقب البطولة العربية في تاريخه، فيما تكبد الهلال المُلقب بـ"الزعيم" هزيمته الثالثة في نهائيات البطولة العربية.

وحقق النصر أول لقب له منذ 2021 عندما حقق لقب السوبر السعودي على حساب الهلال بنتيجة 3-0 آنذاك.

وحقق كريستيانو رونالدو هداف البطولة العربية برصيد 6 أهداف لقبه الأول في السعودية مع النصر، والـ 32 له في مسيرته مع الأندية والمنتخبات.

ولأول مرة يحقق النصر فوزا على الهلال في مباريات المسابقات العربية بعدما فاز الهلال سابقا في مباراتين وتعادل في أخرى.

ويظل الترجي التونسي والرشيد العراقي الأكثر تتويجا بالألقاب العربية على مستوى الأندية برصيد 3 ألقاب لكل فريق.

النصر كريستيانو رونالدو البطولة العربية
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