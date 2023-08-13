الأصل في تركيا.. السر وراء أزمة تاليسكا والبليهي بعد نهائي البطولة العربية

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 00:59

كتب : FilGoal

البليهي - سونيس - تاليسكا

نشبت أزمة سريعة بعد لقاء نهائي البطولة العربية بين النصر والهلال كان أبطالها أندرسون تاليسكا وعلي البليهي.

حاول تاليسكا الاحتفال بـ وضع علم النصر في منتصف الملعب لكنه اصطدم بالبليهي مدافع الهلال ومنه نشبت مشادة بين لاعبي الفريقين.

لكن ما حدث في نهائي البطولة العربية له تاريخ سابق، فما هو؟

في أكتوبر 2021 تفوق الهلال على نظيره النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا ووصل للنهائي.

علي البليهي مدافع الهلال حصل على علم الفريق وذهب لدائرة المنتصف ووضع العلم وسط ملعب "مرسول بارك" معقل النصر.

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البليهي كتب عبر حسابه على "إنستجرام": الأرض أرضي والزمان زماني.. البليهي بارك".

بعد أيام توج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه وكررها البليهي مجددا أمام اللقب الآسيوي.

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حاول تاليسكا فعل الأمر ذاته ورد الدين للهلال بعد تحقيق لقب البطولة العربية بشكل مباشر على حساب الزعيم.

لكن محاولة تاليسكا الأولى بائت بالفشل في ظل تواجد لاعبي الهلال بمنتصف الملعب بعد نهاية اللقاء.

البليهي كتب عبر حسابه على "سناب شات" قائلا: "أنا الشامخ الذي ورث المجد.. لاعلم غير الهلال يرفرف عاليا".

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البرازيلي ذهب لجماهير النصر ووضع العلم في أرض الملعب واحتفل رفقة جماهير العالمي باللقب.

ليسوا الأوائل

لم يكن البليهي أول من يفعل ذلك الأمر، بل يعود إلى جرايم سونيس المدير الفني الإنجليزي لجالاتاسراي التركي عام 1996.

في 24 أبريل 1996 قاد سونيس الأسود للفوز على غريمه التقليدي فنربشخة في نهائي كأس تركيا على ملعب الأخير.

وبعد نهاية اللقاء وضع سونيس العلم في منتصف الملعب أمام جماهير غريمه التقليدي احتفالا باللقب.

في عام 2014 وقبل القمة بين الفريقين استعاد جمهور جالاتاسراي واحدة من أكثر احتفالاته الإيقونية وأعادها للذاكرة عن طريق دخلة قبل بداية الدربي في الدوري التركي.

Galatasaray fans

أندرسون تاليسكا علي البليهي البطولة العربية
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