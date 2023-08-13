لاعب النصر: أتفاهم مع رونالدو بالنظر

أوضح عبد الرحمن غريب جناح النصر السعودي أنه يتفاهم مع كريستيانو رونالدو "بالنظر".

وتوج النصر السعودي بلقب البطولة العربية على حساب الغريم التقليدي الهلال.

وقال غريب لقناة SSC السعودية في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "الحمد لله على الانتصار الذي نستحقه لأننا وأهلنا بعيد عن المملكة منذ أكثر من شهر بعد خوض معسكر خارجي في البرتغال وبطولة ودية في اليابان والعديد من المباريات الودية".

وأشاد برونالدو قائلا: "بالتأكيد نستفيد من وجود رونالدو بين صفوف النصر، نرى كيف يتدرب ويأكل وهذا يطورنا كثيرا. نتحدث معه في التدريبات والمباريات وأشعر بتفاهم كبير معه ونتحدث كثيرا لدرجة أننا نتفاهم بالنظر".

وأتم "لا شك أن هؤلاء النجوم الجدد يمثلون إضافة كبيرة للفريق ونتمنى المنافسة على كل الألقاب هذا الموسم بعد التتويج بالبطولة العربية".

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ولأول مرة يحقق النصر المُلقب بـ"العالمي" لقب البطولة العربية في تاريخه، فيما تكبد الهلال المُلقب بـ"الزعيم" هزيمته الثالثة في نهائيات البطولة العربية.

وحقق النصر أول لقب له منذ 2021 عندما حقق لقب السوبر السعودي على حساب الهلال بنتيجة 3-0 آنذاك.

وحقق كريستيانو رونالدو هداف البطولة العربية برصيد 6 أهداف لقبه الأول في السعودية مع النصر، والـ 32 له في مسيرته مع الأندية والمنتخبات.

ولأول مرة يحقق النصر فوزا على الهلال في مباريات المسابقات العربية بعدما فاز الهلال سابقا في مباراتين وتعادل في أخرى.

ويظل الترجي التونسي والرشيد العراقي الأكثر تتويجا بالألقاب العربية على مستوى الأندية برصيد 3 ألقاب لكل فريق.