غياب نيمار وظهور مبابي وبمشاركة 6 جدد.. باريس يبدأ الدوري بتعادل مع لوريان

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 00:04

كتب : FilGoal

لي كانج لاعب باريس سان جيرمان

استهل باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي المسابقة في الموسم الجديد بتعادل سلبي مع لوريان على ملعبه ووسط جمهوره.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وخاض باريس سان جيرمان أول مباراة رسمية له رفقة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي الذي تولى المهمة مع بداية الموسم.

شهدت المباراة غياب نيمار نجم سان جيرمان بسبب إصابته بفيروس.

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بينما استمر غياب النجم الأول للفريق الباريسي كيليان مبابي بسبب خلافه مع إدارة النادي.

وظهر مبابي في مدرجات ملعب حديقة الأمراء من أجل متابعة المباراة.

كما شارك 6 لاعبين جدد ضمهم باريس سان جيرمان في الصيف الجاري وهم ماركو أسينسيو وجونكالو راموس ولي كانج، ولوكاس هيرنانديز وميلان شكرينيار ومانويل أوجارتي.

ولم يشارك آخر صفقات باريس الجديدة وهو عثمان ديمبيلي المنضم للفريق قبل ساعات قادما من برشلونة الإسباني.

ومن المنتظر أن يلعب باريس سان جيرمان بطولة السوبر الفرنسي ضد تولوز بطل كأس فرنسا والتي تقام في يناير المقبل.

باريس سان جيرمان كيليان مبابي الدوري الفرنسي
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