على كين الانتظار لـ مايو 2024.. هاتريك أولمو يقود لايبزج لحصد السوبر الألماني أمام بايرن

السبت، 12 أغسطس 2023 - 23:51

كتب : إسلام أحمد

هدف واحتفال داني أولمو بهدفه ضد بايرن ميونيخ

بعد أقل من 12 ساعة من انضمامه خاض هاري كين أول مباراة رسمية له مع بايرن ميونيخ، وكان على بُعد 90 دقيقة لكنه خسر بنتيجة 3-0 في كأس السوبر الألماني أمام لايبزج، ليتأجل حلم لقبه الأول.

لايبزج توج بلقب السوبر الألماني لأول مرة في تاريخه بعدما خسر العام الماضي اللقب لصالح البافاري بنتيجة 5-3.

وجرّد لايبزج بايرن ميونيخ من اللقب الذي حصده في آخر 3 مواسم.

أخبار متعلقة:
ظهور في أول يوم.. هاري كين على مقاعد بدلاء بايرن أمام لايبزج في السوبر الألماني ذا أثليتك: بعد رحيل كين واقتراب لوريس.. سون قائدا جديدا لـ توتنام رسالة وداعية من هاري كين لـ توتنام: لا يمكن أن تعرف ما قد يحدث في المستقبل تمهيدا لصفقة بايرن الكبرى.. هاري كين يجري الكشف الطبي في ألمانيا

أهداف لايبزج الـ 3 جاءت عن طريق الإسباني داني أولمو الذي أصبح أول لاعب يسجل هاتريك في شباك بايرن ميونيخ منذ 2019.

كما أصبح ثاني لاعب يسجل هاتريك في نهائي ضد البافاري بعد روبرت ليفاندوفسكي عندما سجل في نهائي كأس ألمانيا موسم 2011-12.

وبات ثالث لاعب يسجل هاتريك في شباك بايرن على ملعب أليانز أرينا تاريخيا.

كين البالغ 30 عاما وصل لبايرن مقابل 100 مليون يورو من توتنام بحثا عن لقب أول يحققه في مسيرته الكروية سواء مع الأندية أو المنتخبات.

كان أمامه 90 دقيقة ربما يرفع خلالها اللقب الأول لكنه سينتظر لنهاية الموسم حيث الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا إذا ساهم في تحقيق أحدهم في مايو ويونيو المقبلين.

التشكيل

فضل توماس توخيل عدم الدفع بكين منذ بداية اللقاء وجلس بجواره على مقاعد البدلاء وكذلك الكوري الجنوبي كيم مين جاي القادم من نابولي.

وقاد الشاب ماتيس تيل هجوم البافاري ومن جواره ليروي ساني وسيرج جنابري.

في المقابل بدأ بطل الكأس بثنائية تيمو فيرنر ولويس أوبيندا ومن خلفهما تشافي سيمونز وداني أولمو.

ولم يظهر أي تأثر للايبزج برحيل الثلاثي كريستوفر نكونكو ودومينيك سوبوسلاي ويوشكو جفارديول صوب تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب في الصيف الجاري.

وصف المباراة

3 دقائق فقط كانت كافية فسجل داني أولمو هدفا من داخل منطقة الجزاء مستغلا خطأ دفاعي للبافاري.

في الدقيقة 16 انفرد ماتيس تيل وسدد كرة قوية في منتصف المرمى أبعدها الحارس بشجاعة.

القائم الأيمن للايبزج تعاطف مع المدافع محمد سيماكان ومنع هدف التعادل لبايرن بطريقة عكسية في الدقيقة 26.

وقبل دقيقة واحدة على نهاية اللقاء مرر تيمو فيرنر بينية إلى أولمو الذي مر من بين ثنائي دفاع بايرن بطريقة أكثر من رائعة على طريقة زين الدين زيدان وسجل الهدف الثاني بتسديدة أرضية من بين قدمي الحارس.

شوط أول انتهى للايبزج وكين على مقاعد البدلاء ينتظر المشاركة.

أشرك توخيل كل من كينسجلي كومان وكيم من جاي ونصير مزراوي وظل كين على مقاعد البدلاء.

في الشوط الثاني وفي الدقيقة 63 شارك كين بدلا من تيل في ظهوره الأول بقميص بايرن ميونيخ.

مشاركة كين لم تسفر عن أي تطور، فتحصل لايبزج على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على مزراوي.

انبرى للركلة أولمو وسددها على يمين الحارس بنجاح في الشباك معلنا هدف تعزيز النتيجة وتأكيد الفوز.

كاد مزراوي أن يقلص الفارق برأسية لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة 82.

وأهدر بينيامين سيسكو فرصة تسجيل هدف لايبزج الرابع حيث تصدى سفين أورليتش لكرته وحولها لركنية في الدقيقة 89.

هاري كين بايرن ميونيخ السوبر الألماني لايبزج
نرشح لكم
بيلينجهام يتألق وإصابة في الدفاع.. ريال مدريد يفتتح مشوار الدوري الإسباني بالفوز على بلباو غياب نيمار وظهور مبابي وبمشاركة 6 جدد.. باريس يبدأ الدوري بتعادل مع لوريان الفوز الثاني في الصيف.. ميلان ينتصر على النجم الساحلي برباعية انتهت في الدوري الإسباني - أتلتيك بلباو (0)-(2) ريال مدريد رسالة شديدة اللهجة لـ سيتي.. نيوكاسل يسحق أستون فيلا بخماسية تشافي: لا ضرورة للحديث عن ديمبيلي مرة أخرى.. وهذا موقف أراوخو وكريستنسن انتهت السوبر الألماني - بايرن ميونيخ (0) (3) لايبزج.. لا ألقاب يا كين تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يخلص لعاداته.. مودريتش وكروس على مقاعد البدلاء
أخر الأخبار
بيلينجهام يتألق وإصابة في الدفاع.. ريال مدريد يفتتح مشوار الدوري الإسباني بالفوز على بلباو 26 دقيقة | الدوري الإسباني
عبد الرحمن غريب: أتفاهم مع رونالدو بالنظر 47 دقيقة | السعودية
غياب نيمار وظهور مبابي وبمشاركة 6 جدد.. باريس يبدأ الدوري بتعادل مع لوريان 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
على كين الانتظار لـ مايو 2024.. هاتريك أولمو يقود لايبزج لحصد السوبر الألماني أمام بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
الفوز الثاني في الصيف.. ميلان ينتصر على النجم الساحلي برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس الاتحاد العربي: ندرس الحلول لأزمة تضارب مواعيد البطولة العربية مع الأولمبياد 2 ساعة | كأس العرب
ذئب جديد ينتقل لـ لندن.. تراوري ينضم إلى فولام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت في الدوري الإسباني - أتلتيك بلباو (0)-(2) ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24