الفوز الثاني في الصيف.. ميلان ينتصر على النجم الساحلي برباعية

السبت، 12 أغسطس 2023 - 22:59

كتب : FilGoal

تيجاني ريندرز - روبن لوفتس تشك

حقق ميلان الإيطالي انتصارا برباعية دون مقابل على النجم الساحلي التونسي وديا.

وتعد تلك الودية قبل الأخيرة للروسونيري قبل بداية الموسم بلقاء بولونيا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، حيث سيلتقي ميلان مع نوفارا وديا.

وأنهى الروسونيري الشوط الأول متفوقا بثلاثية سجلها روبن لوفتس تشك.

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وسجل لاعب الوسط الإنجليزي أهدافه الثلاثة في الدقائق 13 و36 و38.

الهدف الأول جاء بعدما حوّل عرضية كريستيان بوليسيتش في الشباك.

ثم جاء الهدف الثاني بالطريقة ذاتها لكن بعد عرضية من رافائيل لياو.

وكرر الإنجليزي الأمر مجددا على طريقة الهدف الأول عرضية من الجناح الأمريكي سجلها في الشباك.

وفي الدقيقة 51 سجل أوليفييه جيرو هدفا من ركلة جزاء.

وأهدر جيرو فرصة تسجيل الهدف الخامس من صناعة لوفتس تشك.

ميلان حقق الفوز في وديتين الأولى ضد لومينيزي والثانية ضد النجم الساحلي، فيما حسمت ركلات الترجيح فوزه على مونزا في كأس سيلفيو بيرلسكوني.

وخسر الروسونيري من يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة وترينتو.

ميلان النجم الساحلي
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