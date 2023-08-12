انتهت في الدوري الإسباني - أتلتيك بلباو (0)-(2) ريال مدريد
السبت، 12 أغسطس 2023 - 22:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجولة الأولى من الدوري الإسباني بين أتلتيك بلباو وضيفه ريال مدريد.
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ق 80 لوكا مودريتش وخوسيلو بدلا من فينيسيوس ورودريجو
ق 71 توني كروس بدلا من كامافينجا
ق 68 فيديريكو فالفيردي يسدد والكرة تمر بجوار القائم
ق 50 روديجير بدلا من ألابا
ق 39 لا شيء.. اللعب يستمر
ق 37 الفيديو يراجع ركلة جزاء لأوناي جوميز بعد تدخل من ميليتاو
ق 36 جووووووول جود بيلينجهام يسجل الثاني بتسديدة رائعة
ق 28 جوووووول رودريجو يقص شريط أهداف الملكي بعد تمريرة من كارباخال وتسديدة في المرمى
بداية المباراة
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