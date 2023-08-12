حمد بن خليفة آل ثاني نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد العربي

حصل حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد العربي في اجتماع مجلس الاتحاد في دورته الـ 77.

وأقيم الاجتماع اليوم السبت في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية على هامش نهائي البطولة العربية التي حقق النصر لقبها على حساب الهلال.

وهنأ عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي جميع الأعضاء على نجاح البطولة العربية.

وقال بن تركي الفيصل: "أهنئ الجميع على ما تحقق من نجاح كبير وبأصداء واسعة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، مُتمنياً التوفيق لجميع أنديتنا العربية".

وأضاف "لا يفوتني أن أهنئ الكرة العربية على ما تحقق في مونديال قطر من تنظيم متميز من الأشقاء في دولة قطر، والتهنئة موصولة للمنتخب المغربي على نتائجه التاريخية في المونديال الأخير، التي أسفرت عن نتائج متميزة في مونديال السيدات قبل أيام".

وأكمل "نتطلع جميعا لمزيدٍ من النجاح في مونديال الأندية، الذي سيُقام في جدة، لنواصل حضورنا العالمي، مثل ما حدث في مونديال الأندية الأخير من نتائج مميزة لنادي الهلال السعودي".

وأتم "أهنأَ النادي الأهلي المصري، على فوزه بكأس دوري أبطال إفريقيا".

وحصد النصر السعودي لقب البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الهلال بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.