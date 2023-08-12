الأهلي يعلن ضم صلاح محسن لقائمة الموسم الجديد

السبت، 12 أغسطس 2023 - 22:02

كتب : FilGoal

صلاح محسن - الأهلي - بيراميدز

أعلن النادي الأهلي انضمام صلاح محسن لقائمة الفريق في الموسم الجديد بشكل رسمي.

صلاح محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق استقر على ضم صلاح محسن لقائمة الفريق الأحمر عقب نهاية إعارته مع سيراميكا كليوباترا.

وبذلك سيسافر صلاح محسن مع الأهلي إلى معسكر الإعداد الذي ينطلق في 28 أغسطس الجاري في النمسا ويستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

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وقضى صلاح محسن الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا.

وساهم في فوز سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة بعد التغلب في النهائي على المصري.

صلاح محسن البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف الأهلي في 2018 قادما من إنبي.

وخرج للإعارة مع سموحة قبل أن يعود من جديد للأهلي ويعار مرة أخرى إلى سيراميكا كليوباترا.

ومع سيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي شارك صلاح محسن في 20 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

الأهلي صلاح محسن
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