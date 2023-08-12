انتهت السوبر الألماني - بايرن ميونيخ (0) (3) لايبزج.. لا ألقاب يا كين

السبت، 12 أغسطس 2023 - 21:31

كتب : FilGoal

ليروي ساني - كأس السوبر الألماني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونيخ بطل الدوري ولايبزج بطل الكأس.

ويتواجد هاري كين على مقاعد البدلاء بعد أقل من 12 ساعة على إعلان انضمامه لبايرن ميونيخ في صفقة قياسية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 67: جوووول أولمو هاتريك من ركلة جزاء

ق 66: ركلة جزاء لايبزج بعد لمسة يد على نصير مزاروي

ق 63: مشاركة هاري كين لأول مرة بقميص بايرن ميونيخ

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: جوووووول بينية من فيرنر ومراوغة رائعة من أولمو يمر بها من ثنائي دفاع بايرن ويسجل بسهولة.

ق 26: عرضية تصطدم بمحمد سيماكان وترتطم بالقائم الأيسر وتخرج لركنية لصالح بايرن ميونيخ.

ق 16: ماتيس تيل يهدر التعادل بغرابة بانفراد سدده في منتصف المرمى

ق 3: أولمو يستغل الخطأ ويسجل في الشباك

بداية اللقاء

بايرن ميونيخ لايبزج السوبر الألماني
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