تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يخلص لعاداته.. مودريتش وكروس على مقاعد البدلاء

السبت، 12 أغسطس 2023 - 21:07

كتب : FilGoal

أنشيلوتي - لوكا مودريتش - ريال مدريد

كالعادة، أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل مباراة الجولة الأولى قبل انطلاقها بساعتين.

ويلعب ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو على ملعب الأخير سان ماميس في أولى جولات الدوري الإسباني.

ويتواجد الحارس الأوكراني أندري لونين، بعد إصابة تيبو كورتوا في الرباط الصليبي، وعدم إنهاء صفقة تعويضه حتى الآن.

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ويتواجد ثنائي الوسط المخضرم لوكا مودريتش وتوني كروس على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدر ميليتاو - دافيد ألابا - فران جارسيا

خط الوسط: أوريليان تشواميني - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس

ويسعى ريال مدريد لاسترداد لقب الدوري الإسباني الذي ظفر به الغريم برشلونة في الموسم الماضي.

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