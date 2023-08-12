معسكر في برج العرب لـ البنك الأهلي

السبت، 12 أغسطس 2023 - 21:06

كتب : رضا السنباطي

البنك الأهلي

قرر نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة بنادي البنك الأهلي خوض معسكر مغلق خلال الفترة من 19 إلى 31 أغسطس الجارى بمدينة برج العرب.

وذلك استكمالا لفترة الإعداد للموسم الجديد الذي بدأها الفريق منذ أيام.

وسيخوض البنك الأهلي خلال معسكر برج العرب عدة مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد.

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ويؤدي حاليا البنك الأهلي تدريباته اليومية في ملعب النادي.

وعاد محمد فتحي لاعب الوسط إلى التدريبات الجماعية للبنك الأهلي بعد نهاية فترة التأهيل الخاصة بعد عقب عودته من الإصابة.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة.

وتعاقد البنك الأهلي حتى الآن مع كل من محمد عبد اللطيف جريندو لاعب النصري وسيرجي أكا وأحمد مدبولي ثنائي الإسماعيلي، وأيمن أشرف مدافع الأهلي، وحسن شاهين حارس المقاولون العرب.

البنك الأهلي الدوري المصري
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