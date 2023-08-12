العالمي زعيم العرب.. رونالدو يقود النصر لإنهاء هيمنة الهلال ويتوج بـ كأس الملك سلمان

حقق النصر لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 (البطولة العربية) بالفوز على الهلال بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية في البطولة التي أقيمت بمدينة الطائف.

سجل ثنائية النصر: كريستيانو رونالدو، فيما سجل ميشايل ديلجادو هدف الهلال الوحيد.

ولأول مرة يحقق النصر المُلقب بـ"العالمي" لقب البطولة العربية في تاريخه، فيما تكبد الهلال المُلقب بـ"الزعيم" هزيمته الثالثة في نهائيات البطولة العربية.

وحقق النصر أول لقب له منذ 2021 عندما حقق لقب السوبر السعودي على حساب الهلال بنتيجة 3-0 آنذاك.

وحقق كريستيانو رونالدو هداف البطولة العربية برصيد 6 أهداف لقبه الأول في السعودية مع النصر، والـ 32 له في مسيرته مع الأندية والمنتخبات.

ولأول مرة يحقق النصر فوزا على الهلال في مباريات المسابقات العربية بعدما فاز الهلال سابقا في مباراتين وتعادل في أخرى.

ويظل الترجي التونسي والرشيد العراقي الأكثر تتويجا بالألقاب العربية على مستوى الأندية برصيد 3 ألقاب لكل فريق.



















































































































التشكيل

تواجد الرباعي كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش ومالكوم في تشكيل الهلال.

كما عاد محمد العويس لحراسة مرمى الهلال معوضا غياب عبد الله المعيوف الذي تعرض للطرد أمام الشباب في نصف النهائي.

فيما قاد الثلاثي كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني تشكيل النصر أمام الهلال.

وحل عبد الإله العمري محل عبد الله مادو في تشكيل النصر بسبب الإصابة.

وتواجد البرازيلي أندرسون تاليسكا في الهجوم، ومواطنه أليكس تيليس في الدفاع.

وصف المباراة

بدأ الهلال بضغط عالٍ أمام النصر بحثا عن أخطاء يستغلها كتيبة جورج جيسوس لتسجيل الأهداف، فسدد روبن نيفيز في الدقيقة الرابعة كرة مرت بجوار القائم.

وبعد دقيقة انفرد سالم الدوسري وسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء لكن كرته لم تكن بالدقة الكافية لتذهب بعيدا عن المرمى.

في الدقيقة التالية وبعد ضغط قوي أهدر سافيتش كرة من داخل منطقة أبعدها نواف العقيدي.

ضغط الهلال المبكر توقف قليلا ما منح النصر فرصة السيطرة على منتصف الملعب وشن هجمات مضادة.

أول فرصة حقيقة للنصر جاءت في الدقيقة 20 برأسية من مارسيلو بروزوفيتش أبعدها العويس بيده العكسية ببراعة.

video:1

وبعد 10 دقائق سدد متوسط الميدان الكرواتي كرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء جاءت في يد العويس.

في الدقيقة 34 تصدى العويس لتسديدة تاليسكا بثبات، شوط أول انتهى سلبيا.

الشوط الثاني

سجل الهلال التقدم مبكرا في الدقيقة 51، سلسلة تمريرات سريعة للهلال وعرضية من الجهة اليسرى من مالكوم ورأسية من ميشايل ديلجادو سكنت الشباك معلنة الهدف الأول في اللقاء للأزرق.

video:2

حاول النصر فك شفرة مرمى العويس، فبدأ بإطلاق صواريخ من خارج منطقة الجزاء، الأولى من رونالدو في الدقيقة 59 مرت أعلى العارضة والثانية في الدقيقة التالية من تاليسكا أبعدها العويس لركنية ببراعة.

مشاكل النصر لم تتوقف في الدقيقة 70 استغل مالكوم خطأ دفاعي وانفرد وتعرض لعرقلة من عبد الإله العمري من خارج منطقة الجزاء.

video:3

رضوان جيد حكم اللقاء أشهر بطاقة صفراء في البداية ثم مع العودة لتقنية الفيديو تراجع عن قراره وطرد مدافع النصر.

معاناة النصر زادته عزما وبعد 3 دقائق من الطرد سجل العالمي التعادل عن طريق كريستيانو رونالدو بعد عرضية من الجهة اليمنى.

video:4

إثارة المباراة لم تتوقف في الدقيقة التالية احتسب جيد ركلة جزاء للهلال بعد عرقلة سافيتش داخل المنطقة.

دبت مشادة بين لاعبي الفريقين اعتراضا على قرار الحكم ومن ثم أشهر بطاقة حمراء في وجه نواف بوشل لاعب النصر الذي كان متواجدا على مقاعد البدلاء.

جيد عاد لتقنية الفيديو وتراجع عن قراره وألغي ركلة الجزاء.

في الدقيقة 84 سجل رونالدو هدفا ألغي بداعي التسلل، وأهدر سافيتش هدفا برعونة غريبة بتسديدة ساقطة من فوق الحارس بعد دقيقتين.

وصل الفريقان لشوطين إضافيين.

شارك عبد الرحمن غريب مع بداية الشوط الأول بدلا من تاليسكا للنصر، وكاد بعد دقيقتين فقط أن يصنع الهدف الأول.

عرضية إلى رونالدو الذي سدد كرة قوية مرت من العويس، لكنها بشكل مفاجئ وجدت تدخل من علي البليهي بطريقة أكروباتية أبعد بها الكرة من على خط المرمى لركنية.

video:5

في الدقيقة 98 انفرد ساديو ماني وسدد كرة ضعيفة أبعدها الدفاع فتابعها سيكو فوفانا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مقوسة ارتطمت بالعارضة ثم عادت مجددا لتجد رأسية رونالدو تُسكن الكرة في الشباك.

video:6

رونالدو يضيف الهدف الثاني بعد عدة محاولات نصراوية⚽️🔥



الهلال 1 × 2 النصر #الهلال_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/ybEEQJHESY — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2023

لويس كاسترو المدير الفني للنصر لم يستكمل المباراة من أرض الملعب في الدقيقة 103 بعدما أشهر جيد في وجه بطاقة حمراء بسبب اعتراض البرتغالي على قرارات الحكم المغربي.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول الإضافي شارك البيروفي أندري كارييو بدلا من مالكوم في محاولة من جورج جيسوس لإدراك التعادل.

وحاول سعود عبد الحميد تهديد مرمى النصر بتسديدة قوية بعيدة المدى مرت بجوار القائم الأيسر للعقيدي في الدقيقة 107.

في الدقيقة 113 سقط رونالدو بعد تعرضه لضربة قوية في الركبة ولم يستطع استكمال اللقاء وعوضه علي الحسن.

لحظة خروج رونالدو مصابا من المباراة 🩹pic.twitter.com/WikXZD3mBh — FilGoal (@FilGoal) August 12, 2023

كاسترو أجرى تغييرين لإهدار بعض الوقت في الدقائق الأخيرة بخروج ساديو ماني ثم أعقبه مارسيلو بروزوفيتش، لتمر الثواني الأخيرة معلنة تربع العالمي على عرش العرب.