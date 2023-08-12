ظهور في أول يوم.. هاري كين على مقاعد بدلاء بايرن أمام لايبزج في السوبر الألماني

السبت، 12 أغسطس 2023 - 20:39

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

يجلس هاري كين على مقاعد بدلاء فريقه الجديد بايرن ميونيخ أمام آر بي لايبزج في السوبر الألماني.

هاري كين

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

ويلعب بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني ضد لايبزج في كأس السوبر.

وأعلن بايرن ميونيخ صباح اليوم، انضمام هاري كين بعقد يمتد حتى عام 2027، وسيرتدي القميص رقم 9.

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وجاء تشكيل بايرن كالآتي:

المرمى: سفين أولريتش

الدفاع: بنجامين بافارد – دايوت أوباميكانو – ماتياس دي ليخت – ألفونسو دايفز

الوسط: جوشوا كيميتش – كونراد لايمار – ماتياس تيل

الهجوم: ليروي ساني – جمال موسيالا – سيرجي جنابري

وظهر كين في أول مباراة له مع بايرن ميونيخ في أول يوم له مع الفريق الألماني.

وأصبح كين هو رابع صفقات بايرن الصيفية بعد ضم كل من كيم مين جاي وكونراد لايمر ورافائيل جيريرو.

ثاني هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ سجل 213 هدفا وكان يبتعد عن آلان شيرار بفارق 47 هدفا فقط.

هاري كين بايرن ميونيخ السوبر الألماني
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