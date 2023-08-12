ماركا: كيبا يوقف انتقاله إلى بايرن ميونيخ ويفضل الإعارة لـ ريال مدريد

يفضل كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي الانتقال إلى إسبانيا بالتحديد لصفوف ريال مدريد بدلا من بايرن ميونيخ الألماني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كيبا أوقف عملية انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني لأنه يفضل الانضمام لصفوف ريال مدريد.

لكن كيبا يريد الانضمام إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة وليس بشكل نهائي، وكذلك دون وجود شرط إلزام الشراء للنادي الإسباني.

وكل ذلك من أجل أن يحدد الحارس الإسباني مستقبله الموسم المقبل واختيار المكان الأنسب له.

وحدث أول اتصال من ريال مدريد بالحارس كيبا يوم الخميس الماضي، وذلك من أجل انضمامه لصفوف الملكي لتعويض تيبو كورتوا الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

أما بايرن ميونيخ يسعى لضم حارس مرمى أيضا بسبب إصابة مانويل نوير التي ستبعده عدة شهور عن الملاعب، وبعد رحيل الحارس الآخر يان سومير إلى إنتر ميلان الإيطالي.

كيبا البالغ من العمر 28 عاما انضم لتشيلسي في 2018 قادما من أتلتيك بلباو الإسباني مقابل 80 مليون جنيه إسترليني كأغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم.

ومن المتوقع أن يخرج كيبا من حسابات ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي هذا الموسم بعدما تعاقد مع الإسباني روبرتو سانشيز لدعم مركز حراسة المرمى.