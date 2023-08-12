ماركا: شكوى من الدوري الإسباني ضد باريس سان جيرمان

السبت، 12 أغسطس 2023 - 19:29

كتب : FilGoal

ميلان شكرينيار - باريس سان جيرمان (الصورة من الموقع الرسمي للنادي)

تقدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" بشكوى ضد نادي باريس سان جيرمان بسبب الإعانات المالية التي يحصل عليها من قبل قطر.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رابطة الدوري الإسباني تقدمت بشكوى ضد باريس سان جيرمان أمام المفوضية الأوروبية.

وذلك باعتبار أن الإعانات المقدمة للنادي من قطر لا تتوافق مع لائحة الاتحاد الأوروبي وأن الإعانات التي تلقاها النادي الفرنسي من الممكن أن تحسن وضعه التنافسي وتحدث تشوهات كبيرة في الأسواق الأوروبية.

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وترى "لا ليجا" أن الإعانات الأجنبية التي تلقاها سان جيرمان من قطر أعلى بكثير من إمكانيات النادي الفرنسي في الظروف العادية للسوق مما يسمح له بالتعاقد مع أفضل اللاعبين والمدربين والحصول على أرقام كبيرة من حقوق الرعاية التي لا تتوافق مع السوق.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تتقدم فيها رابطة الدوري الإسباني بشكوى ضد سان جيرمان.

ومع بداية الموسم الماضي قدمت "لا ليجا" شكوى ضد سان جيرمان أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وسلطات الضرائب الفرنسية بسبب تجديد تعاقد كيليان مبابي.

الدوري الإسباني باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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