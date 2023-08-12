دكرنس يعترض على دوري المحترفين: الدور الواحد يخل بتكافؤ الفرص.. هذه مطالبنا وسنلجأ للقضاء

أرسل نادي دكرنس خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يسجل من خلاله اعتراضه على نظام القسم الثاني بشقيه (أ) أو دوري المحترفين و(ب) بنظام المجموعات الثلاث.

وجاء نص خطاب نادي دكرنس كالتالي:

ورد إلينا منشور الاتحاد المصري لكرة القدم والمتضمن نظام الدوري وتنظيم الصعود والهبوط.

وإذ نثبت اعتراضنا على هذا النظام:

1- إجراء الدوري من دور واحد وهذا النظام يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

يجب أن يكون نظام الدوري من دورين ذهاب وعودة مع دعم الاتحاد للأندية المشاركة نظرا لتكبد الأندية مصروفات باهظة في الانتقالات والمعسكرات.

2- صعود فريقين إلى الدوري الممتاز مباشرة وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع ثلاثة أندية من القسم الثاني (ب).

نعترض على هذا النظام ونطالب بصعود 3 فرق مباشرة إلى الدوري الممتاز.

3- هبوط 6 فرق للقسم الثاني (ب).

نعترض على هذا النظام ولا بد من تساوي عدد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز مع عدد الفرق الهابطة ليكون عدد الهابطين 3 فرق أخرى.

مع حفظ كافة حقوق النادي في اعتراضنا على إقامة هذه المسابقة لمخالفتا لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال الخضر إبراهيم رئيس النادي عبر فيسبوك:

فى هذا الإطار اجتمعت اليوم بعض أندية القسم الثانى فى ضيافة نادى السكة الحديد رفقة ممثلى غزل المحلة وراية، وتفويض من أندية بتروجيت ووادى دجلة وشبين ومكادى وبروكسى للحاضرين بنتائج هذا الإجتماع.

وقد اتفق الحضور على التقدم بشكل رسمى بمذكرة اعتراض جماعية على نظام مسابقة دورى المحترفين وذلك حفظاً لحقوق الأندية وإيضاح المشاكل والثغرات بتلك المسابقة.

كما أكد نادى أسوان على اتخاذه مساراً مختلفاً للمطالبة بإلغاء دورى المحترفين هذا الموسم وتمسكه بحقه القانونى فى ذلك.

وأؤكد بصفتى رئيس مجلس إدارة نادى دكرنس أن النادى سيقوم بالبدء فى إجراءات التقاضى لوقف تنفيذ مسابقة دورى المحترفين بهذا الشكل لمخالفته للائحة المتفق عليها بدايةً من التقدم للجنة التظلمات باتحاد الكرة وما يتبعها من إجراءات قانونية تالية، وسوف نقوم بالتعاون مع أى نادى يريد أن يسلك نفس المسار القانونى لحفظ حقه.