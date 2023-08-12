تشكيل نهائي البطولة العربية - روبن نيفيز يقود الهلال أمام النصر.. وعودة العويس

السبت، 12 أغسطس 2023 - 17:23

كتب : FilGoal

الهلال

أعلن جورجي جيسوس مدرب الهلال تشكيل فريقه لمواجهة النصر في نهائي البطولة العربية للأندية.

ويلتقي الهلال مع النصر بعد قليل ضمن نهائي البطولة العربية "كاس الملك سلمان للأندية".

وشهد تشكيل الهلال تواجد الثلاثي كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش في تشكيل جيسوس الأساسي.

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كما عاد محمد العويس لحراسة مرمى الهلال ليعوض غياب عبد الله المعيوف الذي تعرض للطرد أمام الشباب في نصف النهائي.

وجاء تشكيل الهلال بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني.

الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز.

أمامهما: ميشيل ديليجاو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري.

الهجوم: مالكوم.

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