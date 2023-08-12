الثاني من فيوتشر.. بيراميدز يعلن تعاقده مع محمود مرعي

أعلن نادي بيراميدز رسميا عن تعاقده مع المدافع محمود مرعي قادما من صفوف فيوتشر، في ثاني صفقاته الصيفية من نفس النادي بعد مهند لاشين.

ولم يذكر بيراميدز مدة تعاقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

وولد مرعي في ٢٤ أبريل من عام ١٩٩٨، وبدأ مشواره في قطاع الناشئين بنادي وادي دجلة، قبل أن يلعب مع الفريق الأول، وانتقل إلى فيوتشر عام ٢٠٢١، قبل أن ينجح بيراميدز في ضمه لدعم خط الدفاع.

ولعب مرعي ١٤٥ مباراة في الدوري الممتاز حيث سجل ٦ أهداف وصنع ٣ أهداف أخرى، ولعب كذلك ١٠ مباريات في بطولة كأس مصر، وشارك كذلك في ١٢ مباراة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وصنع هدفا واحدا.

ومرعي هو أحد العناصر التي تواجدت مع المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها حيث لعب في صفوف منتخب الناشئين تحت ١٥ عاما ٥ مباريات، ومع منتخب الشباب تحت ٢٠ عاما ٣ مباريات.

وسجل مرعي مشاركته الدولية الأولى بقميص المنتخب المصري الأول يوم ١٨ يونيو الماضي في ودية جنوب السودان والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

وأصبح محمود مرعي خامس صفقات بيراميدز الصيفية بعد ثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر وفيستون مايلي من يانج أفريكانز، و مهند لاشين لاعب وسط فيوتشر.